Не работает кнопка с метрикой

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки474 просмотра

Сайт на тильде но перенесен на хостинг, на одну кнопку код поставлен а на вторую не могу.

Tilda
5 лет назад
Touhikka
Антон 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Георгий
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
49 отзывов(-2)
5 лет назад