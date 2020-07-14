VDS есть, данные предоставлю. Все вроде настроено, но чет не работает(все сайты должны редиректиться на один и тот же). Можно рассказать что было не правильно или как надо с нуля. Время неделя.
Windows Terminal server on Linux VPS Hostrpo
Нужно поднять windows 2012 терминальный сервер на VPS Linux от Hostpro.
Установить MS Access из Office 2003 SP3 и офис 2010+ - остальные компоненты кроме аксесса.
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