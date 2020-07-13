Сайт на тильде но перенесен на хостинг, на одну кнопку код поставлен а на вторую не могу.
Запустить сайт на локальном ПК
На внешнем диске лежит папка с сайтом, мне надо на моем пк запустить этот сайт локально, на пк голый виндовс 10
Работа через тимку
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