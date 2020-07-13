Приветы, требуется развернуть DNSChef на VDS, показать что работает.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки442 просмотра

VDS есть, данные предоставлю. 

Все вроде настроено, но чет не работает(все сайты должны редиректиться на один и тот же).

Можно рассказать что было не правильно или как надо с нуля.

Время неделя.

5 лет назад
kabuka
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