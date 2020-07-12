Необходимо поднять сервер: - установить все необходимое для работы сайта(ftp, phpmyadmin, apache+nginx, php, mysql);
Установить ssl сертификат на exchange 2013
Нужно установить сертификат мультидоменный на exchange server 2013
Нужно чтоб работало автодискавери и owa из вне.
Заявки фрилансеров
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