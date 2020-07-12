Установить ssl сертификат на exchange 2013

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Закрыт2 заявки473 просмотра

Нужно установить сертификат мультидоменный на exchange server 2013

Нужно чтоб работало автодискавери и owa из вне.

5 лет назад
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