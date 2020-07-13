Настройка сервера mysql

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок386 просмотров

Здравствуйте, требуется настроить mysql сервер. Ошибки при экспорте, много потребляет оперативной памяти. Скриншот с ошибкой прикрепил.

MySQL
5 лет назад
alexey100
Алексей 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ливандовский
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
35 отзывов
5 лет назад
Вячеслав
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Бахтадзе
 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
134 отзыва(-3)
5 лет назад
Александр
 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
15 отзывов
5 лет назад