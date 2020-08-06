Поднять сервер

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Завершен4 заявки465 просмотров

Необходимо поднять сервер:

- установить все необходимое для работы сайта(ftp, phpmyadmin, apache+nginx, php, mysql);

ApacheMySQLNginxPHP
5 лет назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

adminstation
Виталий 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$50
1 день
Escrow
Идеально, как всегда, спасибо!
Очень доволен сотрудничеством с Андреем!

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов
5 лет назад
Александр
 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
15 отзывов
5 лет назад
adminstation
Виталий 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Максим
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
39 отзывов
5 лет назад