Oscam

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Прошу помочь за вознаграждение настроить cartrider (tbs3102) - oscam (ubunta) - astra cesbo, на декодирование собственной кодировки с помощью oscam. Собственная я имею ввиду закупалась на кабельное телевидение китайская SuperNovelTV (sntv). Не понимаю будет ли работать oscam с такой кодировкой если у него значатся:

Reader support:                          

Nagra:                                   

Nagra Merlin:                       

Irdeto:                              

Conax:                                   

Cryptoworks:                             

Seca:                                    

Viaccess:                                

NDS Videoguard:                          

DRE Crypt:                               

TONGFANG:                                

Bulcrypt:                                

Griffin:                                

DGCrypt:                                

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