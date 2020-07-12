Нужно поднять windows 2012 терминальный сервер на VPS Linux от Hostpro. Установить MS Access из Office 2003 SP3 и офис 2010+ - остальные компоненты кроме аксесса.
Установка последней версии Nginx в Centos 7
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