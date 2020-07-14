Настроить e-mail письма на сайта на Битрикс

Необходимо настроить письма и отправку писем в интернет-магазине на битриксе, шаблон Аспро.максимум.

Письма написаны, их нужно настроить в рассылке и настроить отправку, при оформлении заказа, при смене статуса.

Письма должны уходить клиенту и администратору, сейчас рассылка работает неверно, все письма уходят только администратору.

Писем 5 штук.

Надо сделать оперативно за 1 день.