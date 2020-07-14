Настроить e-mail письма на сайта на Битрикс

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Закрыт1 заявка466 просмотров

Необходимо настроить письма и отправку писем в интернет-магазине на битриксе, шаблон Аспро.максимум. 

Письма написаны, их нужно настроить в рассылке и настроить отправку, при оформлении заказа, при смене статуса. 

Письма должны уходить клиенту и администратору, сейчас рассылка работает неверно, все письма уходят только администратору. 

Писем 5 штук. 

Надо сделать оперативно за 1 день.

5 лет назад
proffmarketing
Андрей 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Алексей
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов
5 лет назад