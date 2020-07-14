Настроить интеграцию Stealth Seminar

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Настроить интеграцию Stealth Seminar с CRM системой.Настроить отправку писем.Синхронизацией полей с контактной формой CRM системы.Настроить время вебинара.И другие небольшие настройки.Подробное ТЗ исполнителю.

5 лет назад
ch3st3r
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

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