Скопировать и установить на хостинг несколько сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт11 заявок618 просмотров

Необходмо скопировать 2 сайта, сделать их копии - по три на каждый сайт. Настроить корректную отправку заявок на почту, установить на хостинг. 

5 лет назад
dimaivanov1990q
Дмитрий 
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2 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
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#1
Системное администрирование
Егор
 
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5 лет назад
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Системное администрирование
Даниил
 
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Егор
 
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