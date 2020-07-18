Установить AI чатбота на сервер (Python, Data science)

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Закрыт2 заявки487 просмотров

Фейсбук выложил в опенсорс свою наработку по AI боту.

https://ai.facebook.com/blog/state-of-the-art-open-source-chatbot/

Нужно запустить данный код на сервере и сделать возможность комуницировать с данным ботом.

Python
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simmmis
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