Landing Page

Компании прошу не беспокоить! Зеленых прошу не беспокоить, для вас будут другие мои проекты =) Необходимо разработать многостраничный сайт на Wordpres. Полное ТЗ высылаю при отклике. 0. По услугам. Пока не знаем сколько их будет точно, также делаем редактируемый ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен LandingPage (дизайн+вёрстка) портфолио для фотографа.
Четкое ТЗ составим в процессе.
Оставляйте примеры своих работ, Ваш опыт и стоимость/сроки на стандартный лендос в 6 - 7 блоков с красивой галереей и формой обратной связи.
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