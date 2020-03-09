Landing Page

Сайты «под ключ»Закрыт48 заявок4979 просмотров
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Нужен LandingPage (дизайн+вёрстка) портфолио для фотографа.

Четкое ТЗ составим в процессе.

Оставляйте примеры своих работ, Ваш опыт и стоимость/сроки на стандартный лендос в 6 - 7 блоков с красивой галереей и формой обратной связи.

4 года назад
AndyDevin
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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