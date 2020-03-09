Создать сайт для зарубежного музыкального композитора

Сайты «под ключ»Закрыт27 заявок383 просмотра
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Нужно сделать сайт для зарубежного музыкального композитора, с регистрацией, поиском по хештегам и т.д, вообщем не стандартный лендинг на тильде, а сайт с определенным функционалом. Сайт будет на английском языке, поэтому хотя бы базовое понимания языка у вас должно быть. По запросу вышлю презентацию с подробным описанием функционала сайта для дальнейшей оценки стоимости и сроков.

4 года назад
guest_15837471340256
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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