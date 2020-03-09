Создать сайт для зарубежного музыкального композитора

Нужно сделать сайт для зарубежного музыкального композитора, с регистрацией, поиском по хештегам и т.д, вообщем не стандартный лендинг на тильде, а сайт с определенным функционалом. Сайт будет на английском языке, поэтому хотя бы базовое понимания языка у вас должно быть. По запросу вышлю презентацию с подробным описанием функционала сайта для дальнейшей оценки стоимости и сроков.