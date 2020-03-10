Сайт для автошколы

Компании прошу не беспокоить! Зеленых прошу не беспокоить, для вас будут другие мои проекты =) Необходимо разработать многостраничный сайт на Wordpres. Полное ТЗ высылаю при отклике. 0. По услугам. Пока не знаем сколько их будет точно, также делаем редактируемый ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги!
Есть лендинг автошколы, сделанный на конструкторе. Нужно - или перевести его в обычный лендинг (в идеале - с системой управления), или сделать новый лендинг. 5-6 экранов.
В заявке:
- примеры работ
- цена, если перевести с конструктора в движок
- цена, если делать с нуля
Бюджет небольшой, очень дорогие варианты прошу не предлагать.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен LandingPage (дизайн+вёрстка) портфолио для фотографа. Четкое ТЗ составим в процессе. Оставляйте примеры своих работ, Ваш опыт и стоимость/сроки на стандартный лендос в 6 - 7 блоков с красивой галереей и формой обратной связи.Сайты «под ключ»48 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо защитить сайт на с помощью recaptha v3 Необходимо, чтобы сайт было тяжело спарить т.е. это не защита формы.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать сайт для зарубежного музыкального композитора, с регистрацией, поиском по хештегам и т.д, вообщем не стандартный лендинг на тильде, а сайт с определенным функционалом. Сайт будет на английском языке, поэтому хотя бы базовое понимания ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Для рекламы в гугл нужно сосздать сайт визитка . категория строительные услуги. с возможностью редактирования и наполнения . Сайт для внутреннего рынка Украины вайбер или телеграм сообщу .Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Сайт: [url=http://www.cleveroom.ru/]www.cleveroom.ru[/url] Платформа: Opencart Тематика: премиальная мебель для детей от 3 лет. · Серия детской мебели Премиум - индивидуальный дизайн - эксклюзив - материалы, лаки, краски премиум качества - дизайн-студия - собственное производство · Серия детской мебели Simple - Кровати-домики и системы хранения, спорт зоны,шкафы и аксессуары ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужно сделать клон сайта bit.ly/3aCCbHb с некоторыми доработками. Жду от Вас цены и срокиСайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт4 года назад
Создать сайт с нуля по продаже одежды. На нем элементарные товары с описание, корзина, контакты и т. Д.Сайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт4 года назад
- $997
Фронт на шаблоне Модули Доставки, оплаты, авторизация через соц. сети, интеграция с crm, парсер. Более детально кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМСайты «под ключ»17 заявокЗакрыт4 года назад
На Тильде уже сделано всё - тексты и картинки, домен и оформление. Нужно легким движением руки перенести с Вордпресса на Тильду вместе с SSL-сертификатом.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт4 года назад