Сайт для автошколы

Компании прошу не беспокоить! Зеленых прошу не беспокоить, для вас будут другие мои проекты =) Необходимо разработать многостраничный сайт на Wordpres. Полное ТЗ высылаю при отклике. 0. По услугам. Пока не знаем сколько их будет точно, также делаем редактируемый ...