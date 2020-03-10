Нужно анимировать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок542 просмотра
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Нужно анимировать сайт задание тут https://docs.google.com/document/d/16LUOxkUtxzGK_V8MuUQqomjCEoN1mBK0la3ixvypuLM/edit?usp=sharing

4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
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