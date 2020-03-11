Сайт под ключ

Нужно создать сайт с поддержкой мини магазинов. Блоггер даёт ссылку на свой раздел мини-магазина с каталогом и пользователь не имеет возможности перейти к конкуренту, а так же увидеть общую ленту. Таким образом, блоггер не теряет аудиторию и ему не нужно делать собственную площадку. Должна быть админка у блоггера, для быстрого добавления и редактирования товара. Без подключения платежных шлюзов. Чисто сайт каталог. Сайт обязательно с мобильной версией.