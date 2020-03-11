Сайт под ключ

Нужно сделать точно такой же сайт [url=https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fcuteyou.ru%2F&e=ATNEvTuap2qxgvRrmi_bCJVzQHyj4wH5bnRla5BjuwezXLJpWetLP-IrD0KS6wJTLgelu3GH_5GDJhhV&s=1]cuteyou.ru[/url] чтоб можно было добавить свои фото в каталог, менять рубрики. Так же добавлять отзывы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт с поддержкой мини магазинов. Блоггер даёт ссылку на свой раздел мини-магазина с каталогом и пользователь не имеет возможности перейти к конкуренту, а так же увидеть общую ленту. Таким образом, блоггер не теряет аудиторию и ему не нужно делать собственную площадку. Должна быть админка у блоггера, для быстрого добавления и редактирования товара. Без подключения платежных шлюзов. Чисто сайт каталог. Сайт обязательно с мобильной версией.
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