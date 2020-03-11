Сайт под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт26 заявок365 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать сайт с поддержкой мини магазинов. Блоггер даёт ссылку на свой раздел мини-магазина с каталогом и пользователь не имеет возможности перейти к конкуренту, а так же увидеть общую ленту. Таким образом, блоггер не теряет аудиторию и ему не нужно делать собственную площадку. Должна быть админка у блоггера, для быстрого добавления и редактирования товара. Без подключения платежных шлюзов. Чисто сайт каталог. Сайт обязательно с мобильной версией.

4 года назад
guest_15839275872736
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужно сделать копию сайта

    Нужно сделать точно такой же сайт [url=https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fcuteyou.ru%2F&amp;e=ATNEvTuap2qxgvRrmi_bCJVzQHyj4wH5bnRla5BjuwezXLJpWetLP-IrD0KS6wJTLgelu3GH_5GDJhhV&amp;s=1]cuteyou.ru[/url] чтоб можно было добавить свои фото в каталог, менять рубрики. Так же добавлять отзывы.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать сайт

    Нужно сделать сайт для магазина по продажи дверей. С корзиной но без онлайн оплаты. Количество позиций 104 шт. Вся информация от текстов до фото для сайта готова. Доменное имя уже зарегистрировано. Есть образец сайта который ...

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт под ключ

    Здравствуйте, Нужно создать качественный сайт на бесплатной CMS по типу [url=https://shchitovoye-oborudovaniye.ru/]https://shchitovoye-oborudovaniye.ru/ [/url]Тот же каталог, позиции. На сайте нужно реализовать блог и новости.

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт для автошколы

    Коллеги! Есть лендинг автошколы, сделанный на конструкторе. Нужно - или перевести его в обычный лендинг (в идеале - с системой управления), или сделать новый лендинг. 5-6 экранов. В заявке: - примеры работ - цена, если перевести с конструктора в ...

    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Landing Page

    Нужен LandingPage (дизайн+вёрстка) портфолио для фотографа. Четкое ТЗ составим в процессе. Оставляйте примеры своих работ, Ваш опыт и стоимость/сроки на стандартный лендос в 6 - 7 блоков с красивой галереей и формой обратной связи.

    Сайты «под ключ»48 заявок
    Закрыт
    4 года назад