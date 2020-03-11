Новостной сайт на WP в стиле микроблогов

Интересуюсь созданием новостного сайта в стиле микроблогов. Новости будут формироваться из записей которые будут публиковать по различным категориям зарегистрированные пользователи. В принципе всё банально и нечего из области фантастики. Самое сложное тут будет система фильтраций отображения новостей пользователям в зависимости от их ролей и рейтингов записей, которые будут формироваться в зависимости от количества комментариев и лайков у записи\новости.

ЦЕЛЬ: Новостной интернет портал в виде микроблогов

ПРИМЕРЫ САЙТОВ ЧТО НРАВЯТСЯ (функционал + дизайн + структура):

the-village.ru

vc.ru

tjournal.ru

ИСПОЛЬЗУЕМ CMS: Wordpress

ИСПОЛЬЗУЕМ ШАБЛОН: будет куплен при согласовании с исполнителем исходя из поставленных целей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ: левая и правая колонка по 250 пикселей. Центральная колонка в зависимости от ширины экрана монитора – резина.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЁРТСКЕ: кроссбраузерность (буду тестировать отображение и работу сайта на последних стабильных версиях IE, Opera, FireFox, Chrome, Яндекс браузер, Safari). Обязательна адаптивность для Андройд и Iphone устройств.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ: максимальное ускорение сайта. Он будет использоваться только в Украине. Планируется работа через DNS Claudflare. Для сайта будет куплен любой ВПС или хостинг, который Вы будете рекомендовать для максимальной скорости работы сайта.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: максимум месяц

Более подробное ТЗ со всеми нюансами отправлю кандидатам чью портфолио, заявки и примерные расценки меня устроят.