Необходимо сделать сайт-визитку

Сайты «под ключ»Закрыт30 заявок362 просмотра
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Назначение сайта: оказание консультационных услуг по экономике (консультации, репетиторство).

Требуемый перечень услуг

Выбрать любой подходящий шаблон (тему) для сайта. Индивидуальный дизайн не нужен. Подобрать на свой профессиональный взгляд и опыт исходя из концепции сайта.

Сайт должен иметь мобильную версию, обязательно оптимизирован под все устройства (ПК, планшеты, мобильные устройства).

Установка на сервер хостинг-провайдера системы управления сайтом (CMS - Wordpress).

Интеграция макета в систему управления.

Настройка системы навигации.

Первичное заполнение содержимого сайта предоставленными текстовыми и графическими материалами, оптимизация и редактирование графики.

Общий инструктаж по использованию CMS.

Полное техническое задание вышлю исполнителю.

4 года назад
guest_15839495832627
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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