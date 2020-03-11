Создание сайтов по продаже билетов

Интересуюсь созданием новостного сайта в стиле микроблогов. Новости будут формироваться из записей которые будут публиковать по различным категориям зарегистрированные пользователи. В принципе всё банально и нечего из области фантастики. Самое сложное тут будет система фильтраций ...
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Приветствую! Необходимо создать небольшой сайт по продаже автобусных билетов, с функционалом подключения к эквайрингу и онлайн кассы. Необходимо сорентировать по цене и срокам.
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