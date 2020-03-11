Создание сайтов по продаже билетов

Сайты «под ключ»Закрыт34 заявки379 просмотров
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Приветствую! Необходимо создать небольшой сайт по продаже автобусных билетов, с функционалом подключения к эквайрингу и онлайн кассы.  Необходимо сорентировать по цене и срокам.

4 года назад
imuromcev56
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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