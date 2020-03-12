Разработка сайта вуза

Добрый день. Нам нужна команда разработчиков или фулстак разработчик для написания сайта высшего учебного заведения. Сайт включает в себя основной сайт для ознакомления с университетом, виртуальную приемную комиссию, а также образовательный портал. Более подробная информация при общении непосредственно с исполнителем.

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