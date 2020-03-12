Доработать сайт на Tilda

необходим простой сайт (на основе конструктора Wix или др), затем его постоянное обновление, а также создание баннеров и презентаций для рекламы услуг в соцсетях на постоянной основе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать сайт probus.su, добавив несколько новых разделов.
Новые разделы необходимо оформить в корпоративных цветах.
Создать ссылки с главной страницы.
Более подробно задача описана в ТЗ.
Укажите в отклике примерный срок исполнения.
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