Сайт по недвижимости

Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка309 просмотров
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Добрый день. Требуется создать сайт по недвижимости и подключить к нему Api Plektan который будет парсить обьекты на сайт из их базы. Более подробно про Api расскажу кандидату.

ТЗ приложил к проекту и документацию по Api тоже, ДИЗАЙН делать НЕ нужно, мы его предоставим в Фигма. Требуется выполнить всю техническую часть проекта и подобрать CMS или другие варианты.

Напишите пожалуйста примерную цену и срок, а так же жду предложения по выбору движка(CMS). Спасибо.

P.s пишите конкретные предложения, а не просто шаблонный текст. Такое не буду рассматривать вообще. 

4 года назад
lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
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