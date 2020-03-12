Добрый день. Требуется создать сайт по недвижимости и подключить к нему Api Plektan который будет парсить обьекты на сайт из их базы. Более подробно про Api расскажу кандидату.

ТЗ приложил к проекту и документацию по Api тоже, ДИЗАЙН делать НЕ нужно, мы его предоставим в Фигма. Требуется выполнить всю техническую часть проекта и подобрать CMS или другие варианты.

Напишите пожалуйста примерную цену и срок, а так же жду предложения по выбору движка(CMS). Спасибо.

P.s пишите конкретные предложения, а не просто шаблонный текст. Такое не буду рассматривать вообще.