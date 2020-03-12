Нужно создать сайт простой для восприятия и удобный для пользования. Сайт должен быстро загружаться, имея при этом множество галерей.

Для начала создать русскую версию, но предусмотреть подключение еще нескольких языков.

Сделать возможность загрузки таблиц в любой момент с формата эксель.

На сайте будет много фотографий. Предусмотреть создание галереи, которую можно будет с лёгкостью редактировать (добавлять/удалять фото). Автоматически ставить вотермарк, защитить от копирования фото.

Подключить CRM и мессенджеры/соцсети.

Сделать админпанель простой для дальнейшего редактирования работником компании.