Создать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт30 заявок368 просмотров
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Нужно создать сайт простой для восприятия и удобный для пользования. Сайт должен быстро загружаться, имея при этом множество галерей.

Для начала создать русскую версию, но предусмотреть подключение еще нескольких языков.

Сделать возможность загрузки таблиц в любой момент с формата эксель.

На сайте будет много фотографий. Предусмотреть создание галереи, которую можно будет с лёгкостью редактировать (добавлять/удалять фото). Автоматически ставить вотермарк, защитить от копирования фото.

Подключить CRM и мессенджеры/соцсети.

Сделать админпанель простой для дальнейшего редактирования работником компании.

4 года назад
Uriy1
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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