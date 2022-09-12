Требуется настроить воронку пользователей в Google Analytics 4, отслеживая три этапа: клики на кнопку регистрации, заполнение анкеты и отправку анкеты. Необходимо предоставить инструкции по выполнению настройки, включая обучение в формате видеосвязи. Укажите количество и процент пользователей на каждом этапе.
Seo продвижение в Яндекс. Интернет магазин
Здравствуйте всем! Необходимо продвинуть в ЯНДЕКСЕ!!!! Регион РОССИЯ и отдельно СПБ и МСК. (сайт англ буквами гпросменру)
У нас есть уже старый интернет магазин книг ( около 500 товаров). Уже продвигали и сейчас есть результат , но по Гуглу и 2-3 года назад. Сейчас мы бы хотели поработать с опытным и ответственным исполнителем. Просьба не писать шаблоны, а указать сумму и что входит в эту сумму, сколько месяцев займет продвижение
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