Здравствуйте всем! Необходимо продвинуть в ЯНДЕКСЕ!!!! Регион РОССИЯ и отдельно СПБ и МСК. (сайт англ буквами гпросменру)

У нас есть уже старый интернет магазин книг ( около 500 товаров). Уже продвигали и сейчас есть результат , но по Гуглу и 2-3 года назад. Сейчас мы бы хотели поработать с опытным и ответственным исполнителем. Просьба не писать шаблоны, а указать сумму и что входит в эту сумму, сколько месяцев займет продвижение