Настроить воронку юзеров в GA4.

Нужно настроить воронку событийшаг 1 - сколько юзеров кликнуло на кнопку регистрация (количество и %)шаг 2 - сколько юзеров заполнили анкету (количество и %)шаг 3- сколько юзеров отправили анкету (количество и %)

И важно обьяснить как вы это настроили, то есть сделать и обучение понятное (видео связи)