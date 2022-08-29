Необходимо дополнить текущий sitemap на сайте чтобы сообщить Google о том, что на сайте есть версии для разных языков и стран. Для этого добавьте в него элемент указав в нем URL страницы, а в дочерних тегах ссылки на все ее языковые и региональные варианты, включая саму страницу.