Оставить 5 отзывов организации

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Закрыт10 заявок576 просмотров

Нужно оставить пять отзывов организации на Яндекс картах от разных пользователей. Текст ваш, слов по 25-35. Подробности напишу лично.

3 года назад
guest_16620310303502
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Карина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Исмат
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марія
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Егор
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олександра
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Тимофей
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Яна
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

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