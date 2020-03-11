Продвижение сайта

Запустили новый сервис пополнения мобильных операторов по всему миру и продаже других цифровых товаров. На данном этапе необходимо SEO продвижение. чтобы ваше сообщение было прочитано, первым словом напишите TOTHEMOON
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт - https://legswood.ru.
Тип сайта - каталог товаров. Тематика - точеные изделия из дерева и токарные работы по дереву на заказ. Необходимо наполнение сайта текстами и продвижение в яндексе. При необходимости - мелкая доработка сайта под требования SEO.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт4 года назад
Нужны лиды на сайт https://krcard.ru опишите сроки и ценыПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт4 года назад
Собрать семантическое ядро для существующих категорий сайта.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт4 года назад
Для сайта [url=https://digital.3art.su/]https://digital.3art.su/[/url] нужно расширить семантическое ядро, может посоветовать что-то расширить на его основе. Сайт не большой, задание не объемное.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт4 года назад
Продвигаемый сайт представляет приложение для владельцев магазинов на shopify. Если у вас есть опыт продвижения на рынке США пишите предлагайте свои варианты и цены. Варианты описывайте пожалуйста подробней. Если можете гарантировать результат, опишите какой.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт4 года назад
Внутренняя и внешняя SEO оптимизация. (разметка, микроразметка, контент, и.т.д) направление сайта - городской компьютерный сервис. Только профессионалы, с четким планом оптимизации. Возможно дальнейшее сотрудничество.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать так, чтобы при написании названия сайта в гугле, он выскакивал. Пишите ценуПоисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт4 года назад
Высоко-частотные и среднечастотные Ссылку на сам сайт кандидатам Оставляйте ТЕЛЕГРАМ для связиПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Есть сайт [url=https://unlock-nck.ru/]https://unlock-nck.ru/[/url] необходимо увеличить скорость загрузки сайта по гуглу [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU[/url] . Довести от 90–100%. сайт на opencarteПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, Нужен СЕО специалист для разовой работы. Необходимо провести аудит сайта. Нужный опытный СЕО специалист который справится с этой работой за 1-2 дня. Оплата договорная Жду ваших предложений.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт4 года назад