Продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт24 заявки385 просмотров
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Имеется сайт - https://legswood.ru.

Тип сайта - каталог товаров. Тематика - точеные изделия из дерева и токарные работы по дереву на заказ.  Необходимо наполнение сайта текстами и продвижение в яндексе. При необходимости - мелкая доработка сайта под требования SEO.

4 года назад
guest_15839267881292
4 года в сервисе
Был
4 года назад