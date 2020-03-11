Подобрать семантическое ядро

Продвигаемый сайт представляет приложение для владельцев магазинов на shopify. Если у вас есть опыт продвижения на рынке США пишите предлагайте свои варианты и цены. Варианты описывайте пожалуйста подробней. Если можете гарантировать результат, опишите какой.