marzar

Назарий marzar

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Скорректировать 3D макет для печати

    Добрый день. Необходимо скорректировать файл с интернета под мою задачу. ТЗ в приложении. 3D файл отправлю исполнителю. Если у Вас есть принтер и норм. материал - можем договориться и о печати, Москва

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написание статей

    Необходим копирайтер для написания статей для сайта. Тематика ремонт помещений, отделка, строительство. https://sbikplus.ru/articles Страница, скорее всего будет доделана, добавлены какие-нибудь симпатичные меню и т.д.

    Написание статей
    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переделать страницу галерея на сайте

    https://sbikplus.ru/gallery/ При просмотре любого с альбомов получается так, что грузятся все фото сразу. То бишь смотреть галерею при медленном интернете и слабом смартфоне невозможно. Возможно, требуется изменить плагин. Платформа ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Улучшить качество фотографии

    Добрый день! Необходимо прогнать фотографию через фильтры, улучшить качество, сделать текст, написанный от руки хорошо читаемым, можно чернобелый. Необходимо чтобы текст от руки было хорошо читаемый Есть несколько фото. Оригиналы фото исправлю ...

    Обработка фотографий41 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн посадочной страницы

    1). Требуется сделать дизайн посадочной страницы для цен на услуги. Должна быть информация с ценами, текст,  галерея работ, какие-нибудь кнопки понажимать и т .д. 2) Требуется сделать дизайн посадочной страницы для ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется натяжка сайта на движок

    Добрый день!  Требуется качественная натяжка сайта на движок. Основным критерием натяжки - легкая и удобная корректировка  большинства блоков, галереи и т.д.  Доделать pop-up меню, возможно калькулятор. Принципиально не важно на ...

    HTML
    Системы управления (CMS)18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн, верстка

    Добрый день. Требуется разработка дизайна страницы услуг(шаблона под все услуги), прайса.  Так же, необходима верстка. Сайт должен быть адаптивным. Тематика – Ремонт и Отделка квартир. Примеры сайтов которые нравятся:  https://www.remontprofi.ru/remont-v-spalne/ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Дизайн, натяжка на движок

    Добрый день. Требуется разработка дизайна страницы услуг, прайса.  Так же, необходимо сверстать и натянуть на WP.  Сайт обязательно должен быть адаптивным.  Тематика – Ремонт и Отделка квартир. Примеры сайтов которые нравятся:  ...

    WordPress
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Комплексное продвижение сайта

    Добрый день! Ищу специалиста для продвижения сайта. Нужен человек, который проведет комплексную работу по продвижению сайта, не отдельные услуги, например по закупке ссылок и т.д. Над сайтом предстоит ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение сайта

    Добрый день! Есть сайт http://sbikplus.ru Интересует эффективное продвижение в ключевой тематике - ремонт и внутренняя отделка квартир, домов, санузлов. и т.д.  По географии - Москва, центр, Восток, Юго-Восток. Балашиха, ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Изготовление макета рекламы

    Добрый день! Требуется изготовление качественного цветного макета рекламы. Реклама на фургон Газели. Размеры фургона 4,1*2,2 метра. Требования к макету - в Coral Draw, технические нюансы уточню исполнителю ( выбираю типографию). ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Баннер-анимация внизу сайта

    Здравствуйте! Требуется анимационный баннер типа "надоело читать ? - Звони!" с интересной заводной анимацией, с поддевкой клиента на звонок. Располагаться будет внизу сайта, в частности статей

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написание статей для сайта

    Здравствуйте! Требуется написание статей для сайта с учетом ключевых слов, с целью поднятия сайта вверх в поисковой выдаче. При хорошей работе возможно сотрудничество на постоянной основе. Тема сайта : ремонт жилых и коммерческих помещений ...

    Написание статей
    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется дизайн визитки

    Требования к макету: формат .cdr, цветовая схема CMYK. Требуется разработать дизайн-проект визитки. Печать на пластике, или прозрачном пластике. Нужно чтобы визитки притягивала и запоминалась. Тема : ремонт жилых и нежилых помещений. Все ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн рекламной листовки

    Для ремонтно-строительной организации требуется выполнить дизайн листовки. Листовка должна быть броской, вызывающей. Формат приветствуется А6, печать двухсторонняя, цветная. Можно А5. Требования к макетам : форматы .cdr или psd, разрешение растровых изображений ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание сайта

    Здравствуйте! Нужно сделать сайт ремонто-строительной организации для последующего продвижения сайта. Сайты-образцы, с дизайном и стилем который хотелось бы видеть. http://implsk.ru http://mir-remonta.org/ ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

vlad_001
Влад 
56 лет
6 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$5
10 баллов
4 года назад
Скорректировать 3D макет для печати
ТЗ было оформлено точно и корректно, что повлияло на быстрое оформление заказа, рекомендую
Исполнитель справился с зачадей
Ответный отзыв
niko647
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$8
10 баллов
4 года назад
Переделать страницу галерея на сайте
все отлично!
Все норм
Ответный отзыв
Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Дизайн, верстка
Все отлично оплата в срок рекомендую как очень хорошего и порядочного человека
Полный отзыв с скринами переписки будет бессрочно доступен по ссылке http://old.sbikplus.ru/bez-rubriki/frilanser-aleksej-grunko/ Сейчас вынужден оставить отзыв, так как этого требует сайт Weblancer, а мне нужно выложить новое задание. Настоятельно рекомендую всем, кто рассматривает наем Алексея, прочесть этот отзыв ПОЛНОСТЬЮ! Кому все таки лень. Кроме всех "недостатков" - Алексей не оплатил труд Верстальщика, об этом в конце Отзыва. Далее по порядку. День 1-ый: Договорились с Алексеем на новый дизайн сайта и верстку. Общая стоимость 13000 рублей. Была внесена предоплата в озвученном Алексеем размере 3000 рублей. Далее должна была быть оплата по факту выполнения всей задачи. День 2-й: Алексей вышел на связь, скинул сырую версию Главной ( она мне понравилась), и начал просить оплатить ему вперед оставшуюся сумму, якобы у него болеет мама в больнице и т.д, взамен предложил бесплатную натяжку сайта. Обладая большим опытом работы с строителями - а народ там разный, и чутье у меня очень развито, я разумеется отказал. "Мой ответ -нет. Дополнительно аргументировать не буду. Давайте сделаем все согласно нашим договоренностям. Затем сделаем качественную "юзабельную" натяжку - так как мне будет нужно, и за соответствующую цену" (с). День 3-й: Алексей вышел на связь, скинул главную+ пару страниц. Я сразу же отметил что на главной не сделаны правки, которые я указал. Алексей начал клянчить деньги: "Я все понимаю что мы договорились но я скреду по копейкам мне нужна четкая сумма Назарий ну не хватает мне еще 400 руб сможите помочь завтра все внутренние стр будут тоже готовы и больше я не беспокою по деньгам пока все не закроем" Не знаю чем могут помочь 400 р, но обладая навыками игры: "Рабочий клянчит деньги" - скинул 1000 Р. День 4-й: Алексей вышел на связь, скинул главную, опять не со всеми правками, и начал СНОВА КЛЯНЧИТЬ денег, причем делал это хитро - по звонку. Я скинул еще 1000, точно зная что это последняя. По аналогии с строителями - сложилось устойчивое мнение, что Исполнитель "прибухивает". "[19:54, 15.4.2019] Алексей Дизайн Проект Сайта: Я понял спс вам огромное [19:54, 15.4.2019] Алексей Дизайн Проект Сайта: работаем до победы жду ваших коментов [19:55, 15.4.2019] Алексей Дизайн Проект Сайта: извените что так но действительно такая ситуация [20:00, 15.4.2019] Алексей Дизайн Проект Сайта: И того в сумме что Вы оплатили будет 5000" При чем он начал меня еще и торопить, хотя задержка между исполнением у меня была 20 минут!!! [20:50, 15.4.2019] Алексей Дизайн Проект Сайта: Денежку закиньте в банкомат собираюсь [20:50, 15.4.2019] Алексей Дизайн Проект Сайта: Утром будет новый макет. День 5-ый: Алексей вышел на свзязь. Скинул что-то новое, без учета моих рекомендаций. Спросил, точно ли я не могу ему что-то сбросить. Я вошел в ступор. Дал четко понять что денег больше не будет до окончания заказа, и дал понять, что я щепетильный - и пройду по всем мелочам. День 6-й и 7-й: Качество и объем работы Исполнителя упало до минимума, ругань и "втыки" за сроки ничего не дали. Какие-либо правки сразу скидывались на верстку и натяжку, слово "дизайн" выпал с контекста задачи... Я понял, что мне дешевле и проще(А ВЕДЬ МОЕ ВРЕМЯ ТОЖЕ СТОИТ ДЕНЕГ!) забрать часть, сделанную качественно и доделать на стороне, и забить на то, что сделано НИКАК. Сухо принял все те макеты что есть. Отмечу что, часть работы была сделана хорошо, особенно отдельно понравилось два баннера, которые Исполнитель сделал по своей инициативе. Началась новая волна "КЛЯНЧИТЬ ДЕНЬГИ", якобы они очень нужны для верстальщика. Я отказал. День 8-й и 9-й: Сделали верстку, в процессе не забывая в процессе КЛЯНЧИТЬ деньги: "[16:19, 21.4.2019] Алексей Дизайн Проект Сайта: в 20-00 все будет готово [16:21, 21.4.2019] Алексей Дизайн Проект Сайта: ну просто умоляю помогите этими 600 руб ну очень нужно в больницу сездить все будет во время сегодня закрыто пожалуйста" День 10-ый: Я принял работы, но поскольку доверие к Исполнителю ушло в минус, стал требовать Исходники до оплаты, поставив жесткие условия, что если нет - то предыдущие 5000 пусть сгорят, и черт с ними. Алексей стал настаивать , но я отказал. [22:50, 21.4.2019] Алексей Дизайн Проект Сайта: Я смогу оплатить только завтра тогда мне скинут архив я перешлю [22:51, 21.4.2019] Алексей Дизайн Проект Сайта: У меня пусто на кошелеке [22:52, 21.4.2019] Алексей Дизайн Проект Сайта: Нужно то хотя бы 3000" Получил исходники и все-таки оплатил 100 % остатка. Отмечу, что Исполнитель не заслужил полной оплаты, так как помимо нервов и сроков - не сделана ПОСАДОЧНАЯ СТРАНИЦА на все услуги в принципе, и к части работы были вопросы. Если бы я не скинул остаток в 8000 - глазом не моргнул. Причиной оплаты было - Не хотел портить свою репутацию Заказчика; Было жалко (нет, жалость не причем - я за справедливость по жизни) труда ВЕРСТАЛЬЩИКА. ВНИМАНИЕ! День 40-й: Я могу понять, когда человек "прибухал" в трудной жизненной ситуации, могу простить и забить. И я понимаю тех, кто не платит деньги за работу - но не прощаю их. Я уже и позабыл о Алексее, но просматривая почту, нашел 2 сообщения месячной давности: "Добрый день, вы я так понимаю заказали дизайн и верстку у Алексея, он верстку не оплатил, передайте ему если он не оплатит оставшуюся сумму за работу в течении суток, то я выложу этот сайт на похожий домен с вашим и заполню, и в итоге гугл заблокирует и ваш сайт и мой и потом в дальнейшем раскручивать ваш сайт будет проблематично. Я просто решил сначала вам отписать и решить эту проблему так как я не знаю вы в курсе что Алексей поступает неправильно или нет." На шантаж я не повелся, написал обоим, что оплата друг друга меня не интересует, и что они засветили реальные личные данные, и при необходимости - вставлю мозги обоим. "Ложки нашли - а гостей я к себе больше не зову, осадок остался". Выводы, делайте сами.
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solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Изготовление макета рекламы
Назарий - превосходный заказчик! Легкий в общении, вести проект комфортно, оплата мгновенная! Благодарю Вас и мои рекомендации другим исполнителям, да и сама буду очень рада вновь поработать над новой задачей!
Была задача сделать макет баннера 4*2 метра на промтоварный фургон. Елена хорошо справилась с задачей, для баннера были ею выкуплены картинки в высоком разрешении. Был очень доволен работой - заказал второй баннер на вторую сторону.
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Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$50
6 баллов
9 лет назад
Баннер-анимация внизу сайта
Грамотный и приятный в общении заказчик. Четкое ТЗ, всегда онлайн.
Баннер выполнен, требования соблюдены.
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