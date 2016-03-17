Добрый день. Необходимо скорректировать файл с интернета под мою задачу. ТЗ в приложении. 3D файл отправлю исполнителю. Если у Вас есть принтер и норм. материал - можем договориться и о печати, Москва
- 3D-графика1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходим копирайтер для написания статей для сайта. Тематика ремонт помещений, отделка, строительство. https://sbikplus.ru/articles Страница, скорее всего будет доделана, добавлены какие-нибудь симпатичные меню и т.д.Копирайтинг42 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен подробный сео анализ/аудит сайта https://sbikplus.ruПоисковые системы (SEO)35 заявокЗакрыт5 лет назад
https://sbikplus.ru/gallery/ При просмотре любого с альбомов получается так, что грузятся все фото сразу. То бишь смотреть галерею при медленном интернете и слабом смартфоне невозможно. Возможно, требуется изменить плагин. Платформа ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Необходимо прогнать фотографию через фильтры, улучшить качество, сделать текст, написанный от руки хорошо читаемым, можно чернобелый. Необходимо чтобы текст от руки было хорошо читаемый Есть несколько фото. Оригиналы фото исправлю ...Обработка фотографий41 заявкаЗакрыт5 лет назад
1). Требуется сделать дизайн посадочной страницы для цен на услуги. Должна быть информация с ценами, текст, галерея работ, какие-нибудь кнопки понажимать и т .д. 2) Требуется сделать дизайн посадочной страницы для ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Требуется качественная натяжка сайта на движок. Основным критерием натяжки - легкая и удобная корректировка большинства блоков, галереи и т.д. Доделать pop-up меню, возможно калькулятор. Принципиально не важно на ...Системы управления (CMS)18 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется разработка дизайна страницы услуг(шаблона под все услуги), прайса. Так же, необходима верстка. Сайт должен быть адаптивным. Тематика – Ремонт и Отделка квартир. Примеры сайтов которые нравятся: https://www.remontprofi.ru/remont-v-spalne/ ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрытнет даты
Добрый день. Требуется разработка дизайна страницы услуг, прайса. Так же, необходимо сверстать и натянуть на WP. Сайт обязательно должен быть адаптивным. Тематика – Ремонт и Отделка квартир. Примеры сайтов которые нравятся: ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Ищу специалиста для продвижения сайта. Нужен человек, который проведет комплексную работу по продвижению сайта, не отдельные услуги, например по закупке ссылок и т.д. Над сайтом предстоит ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Есть сайт http://sbikplus.ru Интересует эффективное продвижение в ключевой тематике - ремонт и внутренняя отделка квартир, домов, санузлов. и т.д. По географии - Москва, центр, Восток, Юго-Восток. Балашиха, ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Требуется изготовление качественного цветного макета рекламы. Реклама на фургон Газели. Размеры фургона 4,1*2,2 метра. Требования к макету - в Coral Draw, технические нюансы уточню исполнителю ( выбираю типографию). ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Для сайта на главную страницу требуется рекламная картинка (1-2 шт на разные акции). Формат макета psd или cdr.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Требуется анимационный баннер типа "надоело читать ? - Звони!" с интересной заводной анимацией, с поддевкой клиента на звонок. Располагаться будет внизу сайта, в частности статейБаннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Требуется написание статей для сайта с учетом ключевых слов, с целью поднятия сайта вверх в поисковой выдаче. При хорошей работе возможно сотрудничество на постоянной основе. Тема сайта : ремонт жилых и коммерческих помещений ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт9 лет назад
Требования к макету: формат .cdr, цветовая схема CMYK. Требуется разработать дизайн-проект визитки. Печать на пластике, или прозрачном пластике. Нужно чтобы визитки притягивала и запоминалась. Тема : ремонт жилых и нежилых помещений. Все ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для ремонтно-строительной организации требуется выполнить дизайн листовки. Листовка должна быть броской, вызывающей. Формат приветствуется А6, печать двухсторонняя, цветная. Можно А5. Требования к макетам : форматы .cdr или psd, разрешение растровых изображений ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать сайт ремонто-строительной организации для последующего продвижения сайта. Сайты-образцы, с дизайном и стилем который хотелось бы видеть. http://implsk.ru http://mir-remonta.org/ ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад