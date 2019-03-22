Продвинуть сайт

Здравствуйте, господа оптимизаторы.

Есть свежеиспеченный домен посвященный запчастям для авто/услугам по ремонту/доставке тяжелых железок.

Функционал ИМ. Заказ. Отправка почты.

Домен пока не опубликован в сети.

Требуется провести SEO аудит и обеспечить поисковую оптимизацию.

Ваши рекомендации по вопросам:

1. Сайт должен быть правильно наполнен текстом и статьями.

2. Что нужно сделать, что бы проиндексировался, когда будет запущен

3. Нормально искался, оптимально хорошо -)

Ожидаю, предварительный план работ, - крупными штрихами и ваши базовые ожидания от курирования проекта.

Не лишним будет указать, что при соблюдении таких то и таки то требований, сайт взлетить в первые страницы, через неделю/месяц/год

Запрашивайте дополнительную информацию.

Спасибо.