Продвинуть сайт

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Здравствуйте, господа оптимизаторы.
Есть свежеиспеченный домен посвященный запчастям для авто/услугам по ремонту/доставке тяжелых железок.
Функционал ИМ. Заказ. Отправка почты.
Домен пока не опубликован в сети.
Требуется провести SEO аудит и обеспечить поисковую оптимизацию.
Ваши рекомендации по вопросам:
1. Сайт должен быть правильно наполнен текстом и статьями.
2. Что нужно сделать, что бы проиндексировался, когда будет запущен
3. Нормально искался, оптимально хорошо -)
Ожидаю, предварительный план работ, - крупными штрихами и ваши базовые ожидания от курирования проекта.
Не лишним будет указать, что при соблюдении таких то и таки то требований, сайт взлетить в первые страницы, через неделю/месяц/год
Запрашивайте дополнительную информацию.
Спасибо.
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