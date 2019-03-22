SEO-консультант. Английский на уровне Upper-Intermediate/Advanced.

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок177 просмотров
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Всем привет.

Ищу SEO-специалиста способного вести устные и письменные переговоры с представителями компании (SEO-специалист и разработчики) на английском языке.

Суть задачи:

Я занимаюсь поисковым продвижением сайта российского представительства одной из зарубежных компаний. Коммуникации с российским офисом я веду самостоятельно. Мне нужен человек способный полностью закрыть коммуникации с зарубежным офисом.

В рамках текущего проекта, нужно провести первоначальные переговоры с SEO-специалистом.

Предмет обсуждения - исправление ошибок с настройками индексации основной и мобильной версии сайта.

Порядок работы:

Мы обсуждаем суть задачи. Я составляю список требований по корректировки правил на индексацию сайта. Этот список нужно перевести на английский язык, отправить представителю зарубежной компании и договориться о звонке в скайпе.

Обсудить с ним детали, написать краткое резюме обсуждения, получить апрув и обсудить итоги со мной.

Предлагайте стоимость из расчета, что эта работа займет, например, рабочий день.

5 лет назад
acopy
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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