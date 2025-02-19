Требуется настроить рекламную кампанию в Facebook Ads для продвижения услуг скупки и продажи золота в Варшаве. Необходимо разработать стратегию, создать и протестировать рекламные креативы, настроить таргетинг по геолокации и подготовить тексты объявлений на польском языке. Также потребуется настройка Facebook Pixel и оптимизация рекламы на основе аналитики с отчетом по результатам.