Завести google ads аккаунт

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Закрытнет заявок8 просмотров

Я программист из России. Рекламирую свои товары.

Мне нужно завести Google Ads, но документы из России не принимают при подтверждении личности. Аккаунт могу пополнять сам, так как имеется банковская карта Казахстана

GoogleGoogle Ads
2 месяца назад
AndreyOvtinnikov
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