Требуется специалист для поиска контактов рекламных менеджеров в Telegram. Необходимо собрать базу из 100 рекламных сетей, каждая из которых должна включать минимум 10 каналов. За каждую сеть нужен 1 контакт менеджера. Возможна индивидуальная оплата за перевыполнение плана. Оплата осуществляется в USDT (TRC-20).
Завести google ads аккаунт
Я программист из России. Рекламирую свои товары.
Мне нужно завести Google Ads, но документы из России не принимают при подтверждении личности. Аккаунт могу пополнять сам, так как имеется банковская карта Казахстана
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