Мы в поиске специалиста, который поможет собрать базу рекламных сетей и их менеджеров, продающих рекламу в телеграм.

Что нужно сделать:

Найти контакты менеджеров 100 рекламных сетей, продающих рекламу в телеграм.

Важно:

* Сеть каналов должна включать не менее 10 каналов.

* С каждой сети каналов нужно предоставить по 1 контакту менеджера, то есть засчитывается 1 контакт = 1 рекламная сеть (не 5 контактов менедежров одной сети).

* Приветствуется перевыполнение плана. Чем больше контактов найдете, тем выше оплата — обсуждается индивидуально.

* Оплата переводом USDT (TRC-20) на ваш криптокошелек.

Если у вас есть опыт в этой сфере и желание работать — напишите мне в телеграм.