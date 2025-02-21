Собрать базу контактов рекламных менедежров в телеграм

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Мы в поиске специалиста, который поможет собрать базу рекламных сетей и их менеджеров, продающих рекламу в телеграм.

Что нужно сделать:

Найти контакты менеджеров 100 рекламных сетей, продающих рекламу в телеграм.

Важно:

* Сеть каналов должна включать не менее 10 каналов.

* С каждой сети каналов нужно предоставить по 1 контакту менеджера, то есть засчитывается 1 контакт = 1 рекламная сеть (не 5 контактов менедежров одной сети).

* Приветствуется перевыполнение плана. Чем больше контактов найдете, тем выше оплата — обсуждается индивидуально.

* Оплата переводом USDT (TRC-20) на ваш криптокошелек.

Если у вас есть опыт в этой сфере и желание работать — напишите мне в телеграм.

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2 месяца назад
guest_1734630155063
4 месяца в сервисе
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Анна
 
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