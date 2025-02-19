Meta Ads

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка11 просмотров

Настроить рекламную кампанию в Facebook Ads для продвижения услуг скупки и продажи золота в Варшаве.

Требования
- Разработать стратегию продвижения, исходя из особенностей целевой аудитории и конкуренции.
- Создать и протестировать рекламные креативы (изображения, карусели, видео). Контент можем предоставить по запросу.
- Настроить таргетинг: Гео: Варшава, с акцентом на район нахождения офиса.

- Подготовить тексты объявлений на польском языке (если исполнитель не владеет польским, переводы будут предоставлены).

- Настроить Facebook Pixel и события конверсии ( заявка )

- Оптимизировать рекламу на основе аналитики – провести тестирование и улучшить CTR, CPA.

- Предоставить отчет по результатам – с основными показателями и рекомендациями по улучшению.

FacebookНастройка рекламных кампанийСоздание креативовТаргетированная рекламаУправление рекламными кампаниями
2 месяца назад
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