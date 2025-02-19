Настроить рекламную кампанию в Facebook Ads для продвижения услуг скупки и продажи золота в Варшаве.



Требования

- Разработать стратегию продвижения, исходя из особенностей целевой аудитории и конкуренции.

- Создать и протестировать рекламные креативы (изображения, карусели, видео). Контент можем предоставить по запросу.

- Настроить таргетинг: Гео: Варшава, с акцентом на район нахождения офиса.

- Подготовить тексты объявлений на польском языке (если исполнитель не владеет польским, переводы будут предоставлены).

- Настроить Facebook Pixel и события конверсии ( заявка )

- Оптимизировать рекламу на основе аналитики – провести тестирование и улучшить CTR, CPA.

- Предоставить отчет по результатам – с основными показателями и рекомендациями по улучшению.