Требуется опытный специалист по контекстной рекламе Google для полного цикла работы: создание аккаунта, подбор ключевых слов, настройка и запуск рекламных кампаний. Основное направление — реклама сайтов, связанных с программами 7zip и Excel. Кампании должны быть на русском языке и ориентированы на аудиторию в Армении и Молдове.
Meta Ads
Настроить рекламную кампанию в Facebook Ads для продвижения услуг скупки и продажи золота в Варшаве.
Требования
- Разработать стратегию продвижения, исходя из особенностей целевой аудитории и конкуренции.
- Создать и протестировать рекламные креативы (изображения, карусели, видео). Контент можем предоставить по запросу.
- Настроить таргетинг: Гео: Варшава, с акцентом на район нахождения офиса.
- Подготовить тексты объявлений на польском языке (если исполнитель не владеет польским, переводы будут предоставлены).
- Настроить Facebook Pixel и события конверсии ( заявка )
- Оптимизировать рекламу на основе аналитики – провести тестирование и улучшить CTR, CPA.
- Предоставить отчет по результатам – с основными показателями и рекомендациями по улучшению.
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