Нужен человек который разберется почему не запускаются РК Google

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Нужен человек который поможет разобраться почему не запускаются некоторые рекламные кампании в Google ads, что это за ошибка и как её убрать.

В админке самого объявления пишется причина:
1 нарушение правил
Персонализированная реклама: здоровье

Хотя это ошибка не критичная, выделено жёлтым, и рекламные кампании должны идти.
Скрин ошибки прилагаю в задаче.

Также пробовал менять объявления и текст.

Сразу пишите Сколько будет стоить

GoogleGoogle AdsНастройка рекламных кампаний
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yuridmitruc
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