Нужен человек который поможет разобраться почему не запускаются некоторые рекламные кампании в Google ads, что это за ошибка и как её убрать.



В админке самого объявления пишется причина:

1 нарушение правил

Персонализированная реклама: здоровье



Хотя это ошибка не критичная, выделено жёлтым, и рекламные кампании должны идти.

Скрин ошибки прилагаю в задаче.



Также пробовал менять объявления и текст.



Сразу пишите Сколько будет стоить