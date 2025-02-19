Требуется настроить одностраничный сайт для эффективной рекламы в Google и Яндекс. Основная сфера деятельности — ремонт коммерческих помещений. Ожидается оптимизация сайта для привлечения клиентов через контекстную рекламу.
Нужен человек который разберется почему не запускаются РК Google
Нужен человек который поможет разобраться почему не запускаются некоторые рекламные кампании в Google ads, что это за ошибка и как её убрать.
В админке самого объявления пишется причина:
1 нарушение правил
Персонализированная реклама: здоровье
Хотя это ошибка не критичная, выделено жёлтым, и рекламные кампании должны идти.
Скрин ошибки прилагаю в задаче.
Также пробовал менять объявления и текст.
Сразу пишите Сколько будет стоить
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