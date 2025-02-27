Специалист по Google ADS (контекст, товарная)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
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Нужен специалист по настройки и введению рекламных компаний в google
Нужна настройка Google Shopping Merchant Center на поиск
Так же обычный контекст

Тематика продажа бытовой техники

GoogleGoogle AdsКонтекстная рекламаНастройка рекламных кампаний
2 месяца назад
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