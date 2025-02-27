Требуется таргетолог с опытом работы в сфере эскорта на Европу и навыками таргетированной рекламы для продажи франшизы. Опыт обязателен.
Специалист по Google ADS (контекст, товарная)
Нужен специалист по настройки и введению рекламных компаний в google
Нужна настройка Google Shopping Merchant Center на поиск
Так же обычный контекст
Тематика продажа бытовой техники
Заявки фрилансеров
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