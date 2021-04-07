Iva77

Иванна Iva77

 
26 летУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Была
10 дней назад
Професійний фрілансер у сфері реклами Google Ads, Meta та веб-аналітики

Про мене: Вітаю! Моє ім'я Іванна, я сертифікований спеціаліст Google Ads та Google Analytics, з фаховим досвідом у рекламних інструментах та веб-аналітиці. Моя місія - допомогти бізнесам збільшити свою онлайн присутність і отримати максимум від рекламних кампаній.

Навички:

  • Google Ads: З сертифікацією в області Google Ads і Google Analytics, я забезпечую повний контроль над рекламними кампаніями та аналітикою.

  • Веб-аналітика GA4: Ефективне використання веб-аналітики GA4 для отримання глибокого розуміння поведінки користувачів та вдосконалення стратегій.

  • Налаштування та підключення електронної торгівлі: Налаштування відстеження електронної торгівлі та аналіз даних для оптимізації електронної торговлі.

  • Відстеження дзвінків: Налаштування та підключення коллтрекінгу на сайт (Ringostat, Binotel), налаштування коллтрекінгу Google Ads (доступно не для всіх країн).

  • Створення звітів: в Looker Studio, Google Таблиці.

Реклама в Google Ads:

  • Створення та налаштування пошукових рекламних кампаній.

  • Налаштування контекстно-медійних кампаній та ремаркетингу.

  • Торгові рекламні кампанії (Google Shopping).

  • Динамічний ремаркетинг.

  • Відеореклама у YouTube.

  • Реклама у пошті Gmail.

  • Налаштування Performance Max кампаній та Discovery.

Додаткові рекламні системи:

  • Таргетована реклама у Meta та Linkedin.

  • Налаштування відслідковування аналітики для Meta та Linkedin.

Результати: Мої рекламні стратегії базуються на даних та аналітиці, що призводить до збільшення конверсій та покращення ROI для моїх клієнтів. Я вірю в індивідуальний підхід до кожного проекту та постійно вдосконалюю свої навички, щоб залишатися на передових позиціях у своїй галузі.

Давайте разом зробимо ваш бізнес видимим та успішним!

Google Ads
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
rusakov
Сергей 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$35
10 баллов
3 года назад
Проверить настройку конверсий в Google Ads
Хорошо разбирается в вопросе. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую! Было приятно поработать вместе.
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