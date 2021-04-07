Про мене: Вітаю! Моє ім'я Іванна, я сертифікований спеціаліст Google Ads та Google Analytics, з фаховим досвідом у рекламних інструментах та веб-аналітиці. Моя місія - допомогти бізнесам збільшити свою онлайн присутність і отримати максимум від рекламних кампаній.
Навички:
Google Ads: З сертифікацією в області Google Ads і Google Analytics, я забезпечую повний контроль над рекламними кампаніями та аналітикою.
Веб-аналітика GA4: Ефективне використання веб-аналітики GA4 для отримання глибокого розуміння поведінки користувачів та вдосконалення стратегій.
Налаштування та підключення електронної торгівлі: Налаштування відстеження електронної торгівлі та аналіз даних для оптимізації електронної торговлі.
Відстеження дзвінків: Налаштування та підключення коллтрекінгу на сайт (Ringostat, Binotel), налаштування коллтрекінгу Google Ads (доступно не для всіх країн).
Створення звітів: в Looker Studio, Google Таблиці.
Реклама в Google Ads:
Створення та налаштування пошукових рекламних кампаній.
Налаштування контекстно-медійних кампаній та ремаркетингу.
Торгові рекламні кампанії (Google Shopping).
Динамічний ремаркетинг.
Відеореклама у YouTube.
Реклама у пошті Gmail.
Налаштування Performance Max кампаній та Discovery.
Додаткові рекламні системи:
Таргетована реклама у Meta та Linkedin.
Налаштування відслідковування аналітики для Meta та Linkedin.
Результати: Мої рекламні стратегії базуються на даних та аналітиці, що призводить до збільшення конверсій та покращення ROI для моїх клієнтів. Я вірю в індивідуальний підхід до кожного проекту та постійно вдосконалюю свої навички, щоб залишатися на передових позиціях у своїй галузі.
Давайте разом зробимо ваш бізнес видимим та успішним!