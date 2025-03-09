Требуется специалист или команда для настройки рекламы на Авито, ориентированной на стоматологические услуги, включая виниры, элайнеры и импланты. Необходим опыт работы с Авито-рекламой и наличие успешных кейсов в данной нише. Рассматриваются предложения для 2–3 проектов одновременно.