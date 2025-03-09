Настройка и ведение рекламных компаний в Google Ads

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок13 просмотров

Требуется специалист для настройки и ведения рекламных кампаний в Google Ads. Включает настройку Google Shopping Merchant Center для поиска и обычную контекстную рекламу. Тематика - индивидуальные экскурсии

GoogleGoogle AdsКонтекстная рекламаНастройка рекламных кампаний
2 месяца назад
montenegrogid
Олег 
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