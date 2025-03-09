Необходимо перелить аудиторию из чатов коллег в чаты компании CHATIK. Имеется база чатов. Ожидаемый объем - 50-100 тысяч пользователей в месяц. Задача ориентирована на помощь expatriates в решении их проблем за рубежом.
Настройка и ведение рекламных компаний в Google Ads
Требуется специалист для настройки и ведения рекламных кампаний в Google Ads. Включает настройку Google Shopping Merchant Center для поиска и обычную контекстную рекламу. Тематика - индивидуальные экскурсии
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