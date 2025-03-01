Настройка рекламы на Авито для стоматологических услуг

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
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Ищу специалиста или команду для настройки и ведения рекламы на Авито для продвижения стоматологических услуг (виниры, элайнеры, импланты). Нужен опыт работы с Авито-рекламой, кейсы в нишах стоматологических услуг и готовность взять сразу 2–3 проекта.

АвитоНастройка рекламных кампанийУправление рекламными кампаниями
2 месяца назад
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