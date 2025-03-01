Требуется настроить контекстную рекламу в Яндекс и Google для афиши концерта 27 марта 2025 в Минске. Реклама должна привести пользователей на музыкальный сайт с анонсом концерта и специальной страницей для онлайн-заказа билетов.
Продвижение в сервисе Яндекс.Услуги
Требуется продвижение в сервисе Яндекс.услуги.
Анализ конкурентов
Написание seo-текстов для услуг
Оптимизация карточки компании с целью проведения
Отзывы
Также платное продвижение.
Тематика продвижения грузоперевозки с рефрижератором в Москве.
Бюджет обсуждается от ваших возможностей
Заявки фрилансеров
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