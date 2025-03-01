Продвижение в сервисе Яндекс.Услуги

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка2 просмотра

Требуется продвижение в сервисе Яндекс.услуги.

  • Анализ конкурентов

  • Написание seo-текстов для услуг

  • Оптимизация карточки компании с целью проведения

  • Отзывы

Также платное продвижение.

Тематика продвижения грузоперевозки с рефрижератором в Москве.

Бюджет обсуждается от ваших возможностей

Анализ конкурентовНаписание отзывовОптимизация контентаПродвижение сайтовЯндекс
2 месяца назад
m_project
Сергей 
38 лет
3 года в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
27 отзывов
2 месяца назад
Изабелла
 
48 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад