Нужно настроить рекламную кампанию в Google Adwards.

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Закрыт3 заявки16 просмотров

Задача – создать с нуля и настроить РК в Google Adwards.

Тема – обучение по психосоматике. Обучение очное в Москве.

Задача для тех, у кого есть понимание, что эта РК создается для тех, кто сидит в Москве с VPN.

РК нужно настроить и для выдачи Google и для Google Ads. В итоге для всех РК должен быть хороший CTR и конверсии.

 

Если надо, то семантическое ядро предоставляется.

 

В случае успешного сотрудничества есть еще несколько проектов для работы. Пожалуйста, сразу пишите цены и сроки.

Внимание! Оплата возможна только по картам РФ.

GoogleGoogle AdsНастройка конверсийНастройка рекламных кампанийУправление рекламными кампаниями
месяц назад
solnce19
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