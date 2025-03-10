Задача – создать с нуля и настроить РК в Google Adwards.

Тема – обучение по психосоматике. Обучение очное в Москве.

Задача для тех, у кого есть понимание, что эта РК создается для тех, кто сидит в Москве с VPN.

РК нужно настроить и для выдачи Google и для Google Ads. В итоге для всех РК должен быть хороший CTR и конверсии.

Если надо, то семантическое ядро предоставляется.

В случае успешного сотрудничества есть еще несколько проектов для работы. Пожалуйста, сразу пишите цены и сроки.



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