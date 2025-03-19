Ищу специалиста, который через свои аккаунты в Telegram будет отправлять личные сообщения предпринимателям, работающим на маркетплейсах. Ваша задача – установить первый контакт. Если клиент отвечает положительно, вы передаете нам аккаунт, с которого велась переписка, а дальше работаем мы.