Необходимо собрать целевые аудитории для таргетированной рекламы в ВК. В отклике укажите цену, подробности критериев ЦА, условия работы и возможные примеры ТЗ. Обратите внимание на влияние загрузки базы на качество аудитории. Требуется детальный подход к сбору информации.
Описание задачи: Рассылка
Ищу специалиста, который через свои аккаунты в Telegram будет отправлять личные сообщения предпринимателям, работающим на маркетплейсах. Ваша задача – установить первый контакт. Если клиент отвечает положительно, вы передаете нам аккаунт, с которого велась переписка, а дальше работаем мы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1Контекстная рекламанет заявокЗакрыт22 дня назад
- $80
Необхідно запустити контекстну рекламу для існуючого сайту Психологічного центру. Основна мета - відновлення потоку клієнтів, які потребують психологічної допомоги. Очікуваний бюджет на рекламу складає 10 тис. грн з можливістю отримання бонусу від Google. Претендент повинен врахувати обмеження та ліцензування Google у даній сфері.Закрыт22 дня назад
- $150
Шукається спеціаліст для оптимізації сайту з тематики модульних саун і будинків, а також для запуску реклами в GOOGLE. Основні завдання: покращення видимості сайту та ефективний запуск контекстної реклами. Цікавлять замовлення по Києву та області.Закрыт24 дня назад
Ищется специалист для настройки и ведения рекламных кампаний в Google Ads. Задача включает настройку Google Shopping Merchant Center и контекстную рекламу для тематики индивидуальных экскурсий. Ожидается профессиональный подход и опыт в работе с рекламными инструментами Google.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо перелить аудиторию из чатов коллег в чаты компании CHATIK. Имеется база чатов. Ожидаемый объем - 50-100 тысяч пользователей в месяц. Задача ориентирована на помощь expatriates в решении их проблем за рубежом.Закрытмесяц назад
Ищется специалист по контекстной рекламе и SEO для выполнения различных задач. Оплата производится безналичным расчетом на ИП, юридические лица или самозанятых. Ожидаются компетенции в настройке и оптимизации рекламных кампаний.Контекстная реклама9 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется специалист или команда для настройки рекламы на Авито, ориентированной на стоматологические услуги, включая виниры, элайнеры и импланты. Необходим опыт работы с Авито-рекламой и наличие успешных кейсов в данной нише. Рассматриваются предложения для 2–3 проектов одновременно.Закрыт2 месяца назад
- $200
Ищется специалист для продвижения в сервисе Яндекс.Услуги в сфере грузоперевозок с рефрижератором в Москве. Требуется анализ конкурентов, написание SEO-текстов для услуг, оптимизация карточки компании и работа с отзывами. Бюджет обсуждается.Контекстная реклама1 заявкаЗакрытмесяц назад
Требуется настроить контекстную рекламу в Яндекс и Google для афиши концерта 27 марта 2025 в Минске. Реклама должна привести пользователей на музыкальный сайт с анонсом концерта и специальной страницей для онлайн-заказа билетов.Закрытмесяц назад