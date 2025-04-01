Консультация по настройке контекста яндекс директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки13 просмотров

Всем привет!

Нужна консультация по настройке директ. Есть текущие кампании, нужно глянуть что так что не так и обсудить несколько вопросов касательно настройки. По времени в час уложимся.

Укажите вашу цену и стоимость консультации пожалуйста.

Настройка рекламных кампанийЯндексЯндекс Директ
14 дней назад
ostiger
Олег 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад
106 отзывов
14 дней назад
ТОП-5
Контекстная реклама
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
14 дней назад