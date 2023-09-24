Заполнение сайта недвижимости в Турции

$70
Наполнение сайтовЗавершен7 заявок78 просмотров
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Нужно заполнить сайт на Wordpress по списку избранных обьектов.

Оригинальную информацию берем с сайта https://hayatestate.com/

Инструкция для оценки обьема работы - во вложении.

Для начала работы - 100 обьектов.

3 месяца назад
guest_1694779478885
Украина
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель
Shurik0542
Александр 
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
7 часов назад
3 месяца назад
$70
10 дней
UAH
Александр сам предложил созвониться и выяснить все детали заказа, а работа сделана оперативно, качественно и с вниманием к деталям
Идеальный заказчик! Четкая постановка задачи, обратная связь в процессе работы. Полностью всем доволен и надеюсь на длительное взаимовыгодное сотрудничество. Удачи! Мира, добра и будь здоров. Его сложно купить и легко потерять.
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