Заполнение сайта недвижимости в Турции

Необходимо опубликовать на сайте под управлениям CMS Wordpress 500 постов. В рамках одного поста необходимо: 1. Перевести текст статьи с помощью переводчика с Русского на Английский. В статье могут присутствовать картинки, их необходимо также ...
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Нужно заполнить сайт на Wordpress по списку избранных обьектов.
Оригинальную информацию берем с сайта https://hayatestate.com/
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Для начала работы - 100 обьектов.
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