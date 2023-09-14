Наполнение сайта на Wordpress

Наполнение сайтовЗакрыт16 заявок55 просмотров
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Необходимо опубликовать на сайте под управлениям CMS Wordpress 500 постов. В рамках одного поста необходимо:

1. Перевести текст статьи с помощью переводчика с Русского на Английский. В статье могут присутствовать картинки, их необходимо также добавить в статью. В случае если в картинках будут водяные знаки, нужно будет найти похожий без них в Яндекс Картинках.

2. Оформить заголовок записи и СЕО заголовок на основе поисковой выдачи google (объясню).

3. Скачать все файлы (размеры файлов не больше 1 MB) с исходного сайта, загрузить их на наш сайт через специальную фору и вставить ссылки на файлы в специальные поля.

4. Указать рубрику.

5. Добавить миниатюру.

Цена за публикацию одного поста 50 рублей. Предоставлю более детальное описания по публикации.

WordPress
2 месяца назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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