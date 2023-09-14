Наполнение сайта на Wordpress

Необхідно написати відгук про сайт на українській мові. Усі деталі напишу в особистих повідомленнях.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо опубликовать на сайте под управлениям CMS Wordpress 500 постов. В рамках одного поста необходимо:
1. Перевести текст статьи с помощью переводчика с Русского на Английский. В статье могут присутствовать картинки, их необходимо также добавить в статью. В случае если в картинках будут водяные знаки, нужно будет найти похожий без них в Яндекс Картинках.
2. Оформить заголовок записи и СЕО заголовок на основе поисковой выдачи google (объясню).
3. Скачать все файлы (размеры файлов не больше 1 MB) с исходного сайта, загрузить их на наш сайт через специальную фору и вставить ссылки на файлы в специальные поля.
4. Указать рубрику.
5. Добавить миниатюру.
Цена за публикацию одного поста 50 рублей. Предоставлю более детальное описания по публикации.
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