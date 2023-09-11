Создать Телеграм-канал

Наполнение сайтовЗакрыт22 заявки78 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо создать Телеграм-канал. Тематика - онлайн-гемблинг. Нужно будет только создать канал в Telegram и заполнить его: описание и пост. Всю информацию скину для заполнения. Ничего выдумывать не нужно. Просто создание и первичное наполнение. Больше ничего.

3 месяца назад
guest_1694626300338
Казахстан
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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