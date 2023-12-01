Добавить товары на сайт WordPress

Заказчик обещал 70 позиций. Дал 15 и пропал. Я все сделал как нужно (учитывая пожелания, пусть даже с переделкой). Заказчик забрал после долгого ожидания доступы и денег так и не заплатил. Очень тугой заказчик. Коммуникативность + оплата за работу = ноль баллов! Это же надо задание на 1-2 дня мурыжить два месяца и обещать ... а потом тупо свалить и ничего не объяснив забрать доступы ...