Добавить товары на сайт WordPress

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Магазин на wordpress + woocomerce

Товаров около 70 (вариативные, с атрибутами)

Товары на английском

Вся необходимая информация о товаре, включая фото и описание, цена и тд есть в готовом виде

Требования:
- Знание Wordpress + Wocommerce (HTML, CSS - бонус)
- Опыт добавления товаров на сайт
- Английский на хорошем уровне
- Внимательность к деталям, аккуратность

WordPress
3 месяца назад
Shnizel
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
igor-lancer
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик обещал 70 позиций. Дал 15 и пропал. Я все сделал как нужно (учитывая пожелания, пусть даже с переделкой). Заказчик забрал после долгого ожидания доступы и денег так и не заплатил. Очень тугой заказчик. Коммуникативность + оплата за работу = ноль баллов! Это же надо задание на 1-2 дня мурыжить два месяца и обещать ... а потом тупо свалить и ничего не объяснив забрать доступы ...